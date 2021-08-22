أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين

Print
بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين
من خلال برنامج SBC

بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين

قدَّم المحلل الرياضي والإعلامي خالد الشنيف اعتذاره لإدارة نادي ‫النصر والجماهير عن خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.

وكان الشنيف قد تحدَّث قبل أيام عن معلومات حول مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وأكد رحيله عن الفريق هذا الصيف. وعزز حديث الشنيف ما تم تداوله عن انتقال اللاعب؛ الأمر الذي أثار غضب النصراويين؛ ما دفع بحمدالله لنشر عدد من التغريدات من خلال صفحته على "تويتر"، فند فيها تلك الأقاويل.

وبيّن أنه مستمر مع النصر، ولا صحة لما يتردد عن رحيله. ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف في تغريداته أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه، وكان شرفًا له الوجود بين جدرانه.

وتابع اللاعب في تغريداته بأنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.

واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد، سواء كان قريبًا أو بعيدًا. مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.

وكان حمدالله قد انضم للنصر صيف 2018، وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، الذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.

عبدالرزاق حمدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية