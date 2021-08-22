أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لاعب مانشستر يونايتد مهدد بالحبس 6 أشهر

Print
لاعب مانشستر يونايتد مهدد بالحبس 6 أشهر لاعب مانشستر يونايتد مهدد بالحبس 6 أشهر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحقق الشرطة الإنجليزية مع ظهير أيمن مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا المُتهم بقيادة سيارته وهو غير مؤهل للقيادة وبلا تأمين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ميرور» الإنجليزية فإن القيادة فى بريطانيا بلا أهليّة تصل عقوبتها القصوى لـ 6 أشهر فى السجن، ولكن قد تخضع العقوبة لأمور مُجتمعية ويحاول يونايتد حاليا تخفيف العقوبة إلى خدمة مجتمعية كى لا يتأثر مستقبله مع النادى.

ولم يحضر وان بيساكا الذى لم يتقدم بالتماس، وتم تأجيل الجلسة حتى 1 سبتمبر.

وانضم الظهير الأيمن إلى يونايتد من كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2019، كما ظهر وان بيساكا مع منتخب إنجلترا على مستويى تحت 20 و21 عامًا.

وتم ربط يونايتد مؤخرًا بمدافعين آخرين يمكن أن يخطفواا مكان وان بيساكا فى الظهير الأيمن، لكنه قال لصحيفة «بلايرز تريبيون» الشهر الماضى أن «أولد ترافورد» هو منزله.

وقال اللاعب: «شعور 70.000 يشجعونك، ويغنون باسمك، بصراحة، لا أستطيع أن أصفه بالكلمات، الطريقة الوحيدة التى يمكننى بها وصف الأمر هى أن أقول، أشعر أننى فعلت ذلك وأشعر كأننى فى المنزل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية