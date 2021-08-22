لاعب مانشستر يونايتد مهدد بالحبس 6 أشهر

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تحقق الشرطة الإنجليزية مع ظهير أيمن مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا المُتهم بقيادة سيارته وهو غير مؤهل للقيادة وبلا تأمين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ميرور» الإنجليزية فإن القيادة فى بريطانيا بلا أهليّة تصل عقوبتها القصوى لـ 6 أشهر فى السجن، ولكن قد تخضع العقوبة لأمور مُجتمعية ويحاول يونايتد حاليا تخفيف العقوبة إلى خدمة مجتمعية كى لا يتأثر مستقبله مع النادى.

ولم يحضر وان بيساكا الذى لم يتقدم بالتماس، وتم تأجيل الجلسة حتى 1 سبتمبر.

وانضم الظهير الأيمن إلى يونايتد من كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2019، كما ظهر وان بيساكا مع منتخب إنجلترا على مستويى تحت 20 و21 عامًا.

وتم ربط يونايتد مؤخرًا بمدافعين آخرين يمكن أن يخطفواا مكان وان بيساكا فى الظهير الأيمن، لكنه قال لصحيفة «بلايرز تريبيون» الشهر الماضى أن «أولد ترافورد» هو منزله.

وقال اللاعب: «شعور 70.000 يشجعونك، ويغنون باسمك، بصراحة، لا أستطيع أن أصفه بالكلمات، الطريقة الوحيدة التى يمكننى بها وصف الأمر هى أن أقول، أشعر أننى فعلت ذلك وأشعر كأننى فى المنزل».