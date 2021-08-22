برشلونة يسعى لتحصين «الجوهرة» من العروض المُغرية

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يسعى نادى برشلونة لتمديد عقد «جوهرة» خط الوسط، بيدرى، لأربعة مواسم جديدة، حيث ينتهى عقد الإسبانى الدولى الصاعد فى صيف 2022.

وتصدر بيدرى غلاف صحيفة «سبورت» الإسبانية والذى حمل عنوان «بيدرى.. 4 سنوات جديدة»، وأبرزت الصحيفة أن البارسا يرغب فى تحصين نجمه الشاب وتأكيد مستقبله مع النادى عبر تجديد عقده حتى 2026 مع تحسين عقده ورفع الشرط الجزائى فيه.

وأشارت إلى أن اللاعب أيضا هدفه الاستمرار بصفوف البلوجرانا، رغم العروض المغرية التى قد تصله من أندية أوروبا، وأوضحت أن الاتفاق قد يتم خلال سبتمبر المقبل. ويعد بيدرى أحد الأعمدة الأساسية فى فريق المدرب الهولندى رونالد كومان، بعدما حجز نفسه أساسيا الموسم الماضى رغم صغر سنه، كما شارك مع منتخب إسبانيا الأول فى بطولة أمم أوروبا الأخيرة التى ودعها منتخب «لاروخا» من نصف النهائى.

فى سياق متصل، سيخسر نادى برشلونة 40 مليون يورو بسبب أن 26 ألفا و238 عضوًا طلبوا فائض ثمن اشتراكهم لموسم 2021/2022، مما يتسبب فى انخفاض عدد أعضاء النادى إلى 57 ألفا و262 عضوًا من إجمالى نحو 83 ألفا و500 عضو.

وأوضح برنامج «توت كوستا» الذى يُبث على شبكة كتالونيا راديو أن هذا الأمر لا علاقة له برحيل الأرجنتينى ليونيل ميسى لأن مدة طلب فائض ثمن الاشتراك انتهت فى 1 أغسطس، أى قبل خمسة أيام من الإعلان عن رحيل «البرغوث».

وطالما كانت السعة محدودة فى ملعب كامب نو بسبب القيود الصحية، فلن يتمكن سوى 57 ألفا و262 عضوًا من طلب تذاكرهم المجانية لحضور المباريات.

وفى مباراة الجولة الأولى التى جمعت برشلونة بريال سوسيداد وانتهت بانتصار العملاق الكتالونى بأربعة أهداف مقابل هدفين لم تنفد التذاكر المتاحة، ما جعل النادى يفتح الطلب إلى الأعضاء غير المشتركين وإلى الجمهور بصورة عامة.