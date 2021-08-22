رئيس جامعة القاهرة يكشف كيفية التقدم للحصول على منحة أوائل الثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تجديد نفسها ودخول أعضاء جدد فيها يتمتعوا بالقدرة على التفوق العلمي والأداء الأكاديمي والبحثي المتميز، وأن خريجي الثانوية العامة يتمتعوا بقدرات عديدة أثبتت قدراتهم في منافسة طلاب الشهادات الأجنبية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» أن مجلس الجامعة خصص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم- علمي رياضة- أدبي) وتتكفل الجامعة بالطلاب من حيث المصروفات الدراسية سواء البرامج العاديو أو الخاصة والمتميزة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، والإقامة الكاملة بالإضافة إلى المساعدات الإضافية للمتفوقين والمتفوقات والعناصر المتميزة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن طريقة التقديم للمنح تتم من خلال تقديم الطلبة الأوائل ببطاقة الترشيح إلى سكرتارية مكتبه بالمبنى الإداري للقبة أو بمكتبه بالمدينة الجامعية والمخصص للقاء الطلاب.