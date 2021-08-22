السجن 18 عامًا لأمريكي انتحل صفة شخصيات سعودية ثرية

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احتال على عدد من الأشخاص والشركات بملايين الدولارات

أصدرت محكمة فلوريدا حكمًا بسجن أمريكي لمدة 18 عامًا بسبب انتحاله صفة شخصيات سعودية ثرية، والاحتيال على عدد من الأشخاص والشركات بملايين الدولارات.

واعترف المتهم أنتوني جيناك (50 عامًا) بتزييف هوية رجل أعمال سعودي، وانتحاله شخصية أمير سعودي، والقيام بعمليات احتيال على أشخاص وشركات، وتمكُّنه من جَمْع ملايين الدولارات قبل أن تتم الإطاحة به.

ووفقًا لتقرير موقع "بريفلي"، فإن المتهم كان يظهر عليه الثراء الفاحش؛ إذ كان يرتدي مجوهرات ثمينة، ويقود سيارات فارهة، ويتنقل بين الفنادق الفاخرة.

وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية أطاحت بالمتهم بعد أن شكك أحد رجال الأعمال الأمريكيين في طريقة وسلوك المتهم، الذي حاول أن يوقّع عقدًا تجاريًّا معه.

وأخضعت الجهات الأمنية المتهم للمتابعة، واتضح أنه يحمل هويات ولوحات سيارات مزيفة، إلى جانب تزييفه عددًا من البطاقات الائتمانية للإيقاع بضحاياه.