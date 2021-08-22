أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مقترح" للاستفادة من مباني الابتدائية لتخفيف كثافة المدارس المتوسطة والثانوية المستأجَرة

Print
"مقترح" للاستفادة من مباني الابتدائية لتخفيف كثافة المدارس المتوسطة والثانوية المستأجَرة "مقترح" للاستفادة من مباني الابتدائية لتخفيف كثافة المدارس المتوسطة والثانوية المستأجَرة
خلال استمرار فترة التعليم عن بُعد مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الجديد

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس الاستفادة من المباني المدرسية للمرحلة الابتدائية في تخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس المتوسطة والثانوية خلال استمرار فترة التعليم عن بُعد بالمدارس الابتدائية مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الدراسي الجديد بدءًا من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر محرم الحالي.

وقال "الدهاس" لـ"سبق" إن الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة، المتمثلة في ترك مسافة متر ونصف المتر بين طاولات الطلاب، لن تتحقق في المباني ذات الكثافة العالية، خاصة في المباني المدرسية المستأجرة. ومع وجود مجمعات مدرسية حكومية كبيرة في المرحلة الابتدائية يمكن الاستفادة منها خلال فترة الشهرين القادمين.

وأضاف: سوف يساعد نظام التعليم عن بُعد بالمرحلة الابتدائية ودوامهم المسائي في خلو هذه المباني بالفترة الصباحية. مشيرًا إلى أن المباني المستأجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق إجراءات التباعد فيها نظرًا لضيقها، وصغر مساحات غرفها، وعدم وجود أفنية أو ممرات واسعة تُمكّن الكوادر الإدارية والتعليمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالصورة المثلى خلال سير اليوم الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية