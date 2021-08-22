بالفيديو .. حكم يشهر مسدسه ويطلق النار على اللاعبين والمشجعين

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ألقت الشرطة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، القبض على حكم أطلق النار من مسدسه نحو أحد اللاعبين وبعض المشجعين، نتيجة مشادة كلامية حول بطاقة حمراء قام بإشهارها في وجه أحد اللاعبين.

وأشهر الحكم، دافي باث، بطاقة حمراء في وجه أحد اللاعبين في مباراة للهواة، أشرف على إدارتها يوم الأحد الماضي، في مجمع "بولس فالي" الرياضي بولاية أوكلاهوما الأمريكية، لكن الأمر تطور بشكل كبير لمشادة كلامية قوية.

وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا الحكم، بعد المشاجرة وهو يركض خارج الملعب باتجاه سيارته، وعاد بعد ثوانٍ وهو يحمل مسدسًا بيده.

بينما كشف تقرير للشرطة، أن اللاعب الذي تلقى البطاقة الحمراء، رأى الحكم يحمل المسدس ويوجهه باتجاهه والمتفرجين الآخرين واللاعبين بالقرب من الملعب، وأطلق رصاصة واحدة، لكنه لم يصب أحدًا بأذى، إلا أنه تسبب بحالة من الهلع.

وقالت مجلة "نيوز ويك"، إن الحكم دافي، يواجه تهمة قيامه بإشهار سلاح ناري واستخدامه بشكل مباشر، وهي أول جريمة جنائية يقوم بارتكابها في حياته. ( )