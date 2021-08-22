إخماد حريق فى محل مستحضرات تجميل دون إصابات بسوهاج

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقا نشب مساء اليوم في محل لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل محل مستلزمات طبية بميدان الشبان المسلمين بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية.

وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في محل لبيع مستلزمات التجميل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، والتهمت النيران محتويات المحل، وأشارت المعاينة المبدئية إلى احتمال حدوث الحريق بسبب ماس كهربائى، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.