مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة

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الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادث

تعرّضت طبيبة، تعمل في طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، اليوم لصفعة على وجهها من قِبل مراجع، وذلك على مرأى من المراجعين وزملائها، فيما تولت الشرطة الأمر، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن مراجعًا جاء إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة اليوم، وكان يشكو من مشكلة لديه في "البلع"؛ وخضع للكشف المبدئي في الطوارئ بالمستشفى ذاته، وأثناء انتظار التحاليل التي أجرتها الطبيبة والكادر الصحي داخل القسم ارتفع صوت المراجع بداعي أنه طال انتظاره ولم يتم علاجه؛ فتدخّل وقتها طبيب آخر بعد محاولات بائسة من الطبيبة في محاولة لإقناعه بأن نتائج التحاليل لم تظهر بعد، غير أن المراجع نفسه انسل نحو الطبيبة وهي على مكتبها، ووجّه لها صفعة على وجهها على مرأى من المراجعين وزملائها دون معرفة الدوافع التي دفعته للاعتداء على الطبيبة.

وأشار المصدر إلى أن طبيبًا آخر حاول التدخل ومنع الشخص من الاعتداء على الطبيبة؛ فسدد له هو الآخر ضربة على وجه، تسببت في تحطيم نظارة الطبيب.

وتدخّل حراس الأمن الذين بدورهم استطاعوا تهدئة الوضع لحين وصول الجهات الأمنية إلى المستشفى، التي باشرت الحادثة، وتحفظت على الشخص بعد حصوله على العلاج، وأخذ أقوال الطبيب والطبيبة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لرفعها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

ويعتبر هذا الاعتداء الثاني خلال شهر؛ إذ سجّل المستشفى نفسه حالة اعتداء قبل أسابيع عدة عندما تعرّض ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، لاعتداء من قِبل مراجعين؛ ما استدعى حينها تدخّل حراس الأمن بالمستشفى، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّيْن بكدمات في يديه.