ضاحي خلفان: قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لن يضير أحدا

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اعتبر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، أن قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان "لن يضير أحدا".

جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال المسول الإماراتي إن "قيام نظام جمهورية إسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية (إشارة إلى إيران)، يحقق التوازن".

ودعا خلفان الدول العربية الخليجية إلى أن تساعد حركة طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها، مقترحا إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابول.

​لكن نائب رئيس شرطة دبي حذر من أن الجماعات الأفغانية قد تتصارع فيما بينها ويظل التنازع على السلطة قائما بين الجماعات المسلحة.

​وأضاف: "هنا تكمن الخطورة... تبدو طالبان 2021 غير طالبان الأمس لكن هل سيتقبلها الآخرون في أفغانستان الله أعلم".

وفي الإطار ذاته، رأى خلفان أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان لم يكن وليد اللحظة التي أعلن فيها عنه الرئيس جو بايدن، متوقعا أن يكون سبق ذلك الكثير من المفاوضات مع قادة طالبان.