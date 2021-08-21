أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضاحي خلفان: قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لن يضير أحدا

Print
ضاحي خلفان: قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لن يضير أحدا ضاحي خلفان: قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لن يضير أحدا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، أن قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان "لن يضير أحدا".

جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال المسول الإماراتي إن "قيام نظام جمهورية إسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية (إشارة إلى إيران)، يحقق التوازن".

ودعا خلفان الدول العربية الخليجية إلى أن تساعد حركة طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها، مقترحا إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابول.

​لكن نائب رئيس شرطة دبي حذر من أن الجماعات الأفغانية قد تتصارع فيما بينها ويظل التنازع على السلطة قائما بين الجماعات المسلحة.

​وأضاف: "هنا تكمن الخطورة... تبدو طالبان 2021 غير طالبان الأمس لكن هل سيتقبلها الآخرون في أفغانستان الله أعلم".

وفي الإطار ذاته، رأى خلفان أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان لم يكن وليد اللحظة التي أعلن فيها عنه الرئيس جو بايدن، متوقعا أن يكون سبق ذلك الكثير من المفاوضات مع قادة طالبان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو