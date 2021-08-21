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ممثل المرشد الإيراني في باكستان: هوية «طالبان» لم تتغير

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ممثل المرشد الإيراني في باكستان: هوية «طالبان» لم تتغير ممثل المرشد الإيراني في باكستان: هوية «طالبان» لم تتغير

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صرح أبوالفضل بهاء الديني، ممثل المرشد الإیراني الأعلى على خامنئي في باكستان بأن حركة «طالبان» الأفغانية لم تتغير، ويجب إبداء الحذر في ما يتعلق بها.

وقال ممثل المرشد في حديث لوكالة «جماران» الإيرانية : «لم تتغير ماهية طالبان وهويتها، ولا يجوز تطهير سلوكها».

وتابع: «يجب التمسك بالحيطة والحذر في ما يتعلق بـطالبان ورصد ما يجري في أفغانستان عن كثب دون الدخول في أي مواجهة».

وأضاف: «لا ننسى أن طالبان هي كما كانت... قلت لأحد الدبلوماسيين إن طالبان وإن تعلم زعماؤها طريقة الحكم ولغة الدبلوماسية، وحتى إذا دعوا للتعايش السلمي مع مختلف الأقوام في هذا البلد، فإن معظم منتسبيها يبقون بعيدين عن التعقل».

وأشار إلى أن «الصين هي أول من اعترف بـطالبان ومن المحتمل أن تتوصل لاتفاق مع الليبراليين والعلمانيين، لكن من المستبعد اتفاقهم مع الدول والحركات الدينية».

المصرى اليوم

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