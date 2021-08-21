أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة أسوان يلتقي اتحاد الطلاب

Print
رئيس جامعة أسوان يلتقي اتحاد الطلاب رئيس جامعة أسوان يلتقي اتحاد الطلاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، على هامش اجتماع المجلس الأعلي للجامعات المنعقد بجامعة الإسكندرية، بزيارة لطلاب الفوج الثالث من رحلات مرسى مطروح- إسكندرية، ضمن الخطة الصيفية للجامعة من رحلات مرسى مطروح إسكندرية.


ووجه رئيس الجامعة إلى الطالب إسلام يوسف رئيس إتحاد طلاب جامعة أسوان باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب والقيام بزيارة الأماكن التاريخية بمحافظة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وغيرها من المعالم التاريخية والثقافية بالمحافظة.


وقدم إسلام يوسف رئيس الاتحاد الشكر والتقدير للدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة لتقديمه الدعم الكبير وغير المحدود لاتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية وايضاً دعمه لخطة الرحلات الصيفية التي قدمها اتحاد طلاب الجامعة وتم اعتمادها وبالاضافة لدعمه لاتحاد طلاب والقيادات الطلابية من أبناء الجامعة لتخريج قادة المستقبل من الشباب لخدمة الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو