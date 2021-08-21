رئيس جامعة أسوان يلتقي اتحاد الطلاب

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قام الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، على هامش اجتماع المجلس الأعلي للجامعات المنعقد بجامعة الإسكندرية، بزيارة لطلاب الفوج الثالث من رحلات مرسى مطروح- إسكندرية، ضمن الخطة الصيفية للجامعة من رحلات مرسى مطروح إسكندرية.



ووجه رئيس الجامعة إلى الطالب إسلام يوسف رئيس إتحاد طلاب جامعة أسوان باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب والقيام بزيارة الأماكن التاريخية بمحافظة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وغيرها من المعالم التاريخية والثقافية بالمحافظة.



وقدم إسلام يوسف رئيس الاتحاد الشكر والتقدير للدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة لتقديمه الدعم الكبير وغير المحدود لاتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية وايضاً دعمه لخطة الرحلات الصيفية التي قدمها اتحاد طلاب الجامعة وتم اعتمادها وبالاضافة لدعمه لاتحاد طلاب والقيادات الطلابية من أبناء الجامعة لتخريج قادة المستقبل من الشباب لخدمة الوطن.