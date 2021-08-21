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مصطفى الفقي : متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية يضم 6 آلاف أثر نادر

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مصطفى الفقي : متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية يضم 6 آلاف أثر نادر مصطفى الفقي : متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية يضم 6 آلاف أثر نادر

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية مؤسسة عالمية صناعة مصرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مكتبة الإسكندرية عمل ينبئ عن عبقرية الشعب المصري وقيمته في حفظ التراث والرغبة في حماية العلوم والآداب.

وتابع الدكتور مصطفى الفقي خلال لقائه مع قناة صدى البلد أن مكتبة الإسكندرية تعد بيت خبرة في كل المجالات، موضحا أن المكتبة ليس لها علاقة بأي أمور متصلة بالسياسة والدين.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية مكان علمي ثقافي فكر بحت، كاشفا أن متحف المخطوطات يحتوي على 6 آلاف مخطوط أثري نادر، كما أن ورثة طلعت حرب أهدوا المكتبة مجموعة من أستار الكعبة.

واستطرد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح شرفنا في عام 2017 بمكتبة الإسكندرية وأعجب كثيرا بمتحف المخطوطات، الذي يضم العديد من المخطوطات التراثية المهمة.

وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أنه يوجد داخل المكتبة معمل لترميم الكتب والوثائق ربما يكون الأول في المنطقة، كما تقوم بعض الدول مثل إيطاليا واليونان وفرنسا وغيرهم بإرسال مجموعات من الكتب لنقوم بترميمها، وقامت أيضا مكتبة الإسكندرية بترميم كل وثائق شركة قناة السويس ونقوم بترميم وثائق الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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