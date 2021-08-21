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الإسماعيلي يخسر من الأخدود السعودي برباعية وديًا

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الإسماعيلي يخسر من الأخدود السعودي برباعية وديًا الإسماعيلي يخسر من الأخدود السعودي برباعية وديًا

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من فريق الأخدود السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

اللقاء جاء ضمن استعدادات الإسماعيلي لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب الاسماعيلية ضمن الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

خاض الاسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد ايهاب، محمد هاشم، محمد نصر، عبدالله جمعة

خط الوسط: زياد طارق، محمود دونجا، محمد سليمان، محمد عبدالسميع

خط الهجوم: شيلونجو، محمد الشامي.

أحرز هدف الاسماعيلى اللاعب عمر الوحش من ضربة جزاء .

وقام الجهاز الفنى للدراويش بقيادة إيهاب جلال، بمنح الفرصة لبعض الناشئين والبدلاء من أجل الوقوف على مستواهم الفنى والبدنى.

يُذكر أن الإسماعيلي تعرض للخسارة أمام وادي دجلة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ32 للدوري.

المصرى اليوم

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