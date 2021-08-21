محافظ القاهره يوقف مدير فرع النظافة بحي السلام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى السلام أول، ومدير الإشغالات بحى النزهة عن العمل واحالتهم للتحقيق لتقاعسهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين . جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى السلام أول وحى النزهة لمتابعة سير العمل بهما .

أكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور، وأكد على أن استمرار أي مسؤول داخل منظومة النظافة الجديدة في مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له في منظومة العمل. وحذر من أن ظهور أي شكاوي خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسؤول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور .