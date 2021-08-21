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استشاري يكشف أسباب الإصابة بالمياه على الرئة

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استشاري يكشف أسباب الإصابة بالمياه على الرئة استشاري يكشف أسباب الإصابة بالمياه على الرئة

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن القلب يشبه ماتور المياه الذي يرفع المياه للأدوار المرتفعة، أما الرئة فهي أشبه بالبالون الذي يلعب به الأطفال، وهذا البالون داخله ما يقرب من 600 مليون بالونة صغيرة.

وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي علي الطواب، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن العرب هم من اخترعوا الطب في العالم، ولذلك الكثير من الأسماء العلمية الطبية مشتقة من العربية، ولذلك يطلق على جزء في الرئة بالغشاء البلوي، وأحيانا تتجمع المياه على الرئة داخل أو خارج الرئة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تجمع المياه على الرئة، مثل اعتلال القلب، موضحًا أن الرئة مرتبطة بشكل وثيق بعمل القلب، معقبًا: "اعتلال القلب يعني اعتلال الرئة".

المصرى اليوم

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