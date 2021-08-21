الأهلى يواجه سار البحريني في نصف نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة «رجال»

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يواجه فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي سار البحريني، في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد، بالدور نصف النهائي، في البطولة العربية للأندية، والمقامة حاليًّا في الأردن.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية خلال البطولة، والفوز في لقاء الغد، للوصول إلى نهائي البطولة العربية للأندية، الذي سيقام يوم الاثنين القادم.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0، على حساب أندية البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي.

وفي الدور ربع النهائي تمكن الأهلي من الفوز على السليمانية العراقي، بنتيجة 3-0، ليصعد إلى الدور نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي قد تُوج بلقب البطولة العربية للأندية، بعدما فاز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.