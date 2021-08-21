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محافظ بورسعيد يناقش مقترح ربط طريق شادر عزام ومستشفى ٣٠ يونيو

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محافظ بورسعيد يناقش مقترح ربط طريق شادر عزام ومستشفى ٣٠ يونيو محافظ بورسعيد يناقش مقترح ربط طريق شادر عزام ومستشفى ٣٠ يونيو

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.، اجتماعا، لبحث آليات تنفيذ مقترح ربط محافظة بورسعيد بطريق «شادر عزام ومستشفى ٣٠ يونيو» من خلال إنشاء طريق بامتداد محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد، بحضور عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد وممثلى الشركة الوطنية للطرق، ومستشار المحافظة للطرق ومدير مديرية الطرق ورئيس حى الجنوب .

واستمع «المحافظ» لكافة الجوانب المتعلقة بمقترح ربط بورسعيد بطريق عزام ومستشفى ٣٩ يونيو، في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها بورسعيد لتطوير منظومة الطرق، وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تيسير وسهولة الحركة، ومنع الاذدحام في مختلف شوارع بورسعيد .

وأوضح «المحافظ» أن ربط بورسعيد بطريق شادر عزام يساهم في سهولة الحركة بين بورسعيد ومختلف المناطق بحى الجنوب، وسهولة الوصول لمستشفى ٣٠ يونيو، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل ودراسة تنفيذ المقترح ميدانيا، وإعداد خطة عمل تتضمن كافة جوانب المشروع، والمدة الزمنية المحددة للتتفيذ، مؤكدا أن المقترح يعد من أهم مشروعات الطرق التي سيشهدها حى الجنوب مؤخرا

المصرى اليوم

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