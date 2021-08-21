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خالد عيد: تعرضنا لحرب كبيرة واتشتمنا من جماهير المحلة

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خالد عيد: تعرضنا لحرب كبيرة واتشتمنا من جماهير المحلة خالد عيد: تعرضنا لحرب كبيرة واتشتمنا من جماهير المحلة

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أعرب خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن سعادته البالغة بضمان فريقه البقاء بالدوري الممتاز بعد تعادله مع نادي البنك الأهلي.

وكان غزل المحلة تعادل مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، في تصريحات تلفزيونية: «أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه طوال الموسم وإدارة النادي التي كانت تساندنا»، مضيفًا: «كانت علينا ضغوطات كبيرة في الفترة الماضية من الجماهير، لم نعد الجماهير بالفوز بالدوري، كل طموحنا كان هو البقاء بالدوري وهو ما نجحنا فيه».

وأضاف: «اتهاجمنا واتشتمنا كتير رغم أن الفريق وضعه لم يكن سيئًا في جدول الدوري، احنا كنا بنتحارب منذ فترة من بعض الجماهير الذين ينتمون للمحلة، وضعوا علينا ضغط كبير كنا بنحاول بقدر الإمكان إبعاد اللاعبين عن تلك الضغوطات».

وعن موقفه من الاستمرارا مع الفريق في الموسم المقبل، قال: «سوف أبلغ إدارة النادي بقراري النهائي بالاستمرار مع الفريق من عدمه عقب مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري».

المصرى اليوم

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