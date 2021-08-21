وزيرة الثقافة: القوى الناعمة أحد مسارات المساهمة فى تحقيق التنمية والازدهار

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أعلنت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات.

قالت عبدالدايم، إن القوى الناعمة تعد أحد المسارات الهامة لخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق التنمية والازدهار، وأن مشروع مسرح المواجهة والتجوال الذي انطلق عام 2018 يهدف إلى مجابهة التطرف والتعصب واعلاء رايات التنوير في ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، وتابعت ان المرحلة الاولى شهدت اقبالا جماهيريا ضخما في القرى والنجوع عبر عن الرغبة في الحصول على منتج فنى جاد وراقى، مشيرة إلى أن عروض المواجهة والتجوال تبعث العديد من الرسائل الايجابية التي تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

الفنان سامح حسين