ازالة 360 حالة تعد في حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع وسط مدينة أسوان

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شنت أجهزة الوحدة المحلية بأسوان بالتنسيق مع مديرية أسوان حملة مكبرة فاجأت الباعة الجائلين والمخالفين من أصحاب المحلات بشوارع وسط مدينة أسوان تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

قاد الحملة اللواء أحمد عادل مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد الجندي مدير شرطة المرافق، بجانب محمد حسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبمشاركة ضباط وأفرد شرطة المرافق والعاملين بالوحدة المحلية، بالأضافة إلى رؤساء أحياء غرب وشرق.

ونجحت الحملة في إزالة ٣٦٠ حالة إشغال، مع رفع ومصادرة ٢٠ أستاند و١٠ تربيزة فرش، كما تم مصادرة ٥ عربة كارو، و٢٠ لفة سجاد، و٧أسطوانات بوتوجاز، فيما تم تحرير ١٣ محضر إشغال طريق وذلك بشوارع الحدادين والمطار والسودانية وشرق البندر، بجانب الشارع الجديد وميدان الإشارة .