أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عميد المعهد القومي للتغذية سابقاً: الوجبات السريعة تُسبب الموت

Print
عميد المعهد القومي للتغذية سابقاً: الوجبات السريعة تُسبب الموت عميد المعهد القومي للتغذية سابقاً: الوجبات السريعة تُسبب الموت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة زينب بكري، عميد المعهد القومي للتغذية سابقاً، إن هناك أنماطا وعادات حياتية جديدة، حيث اتجه بعض الشباب إلى أسلوب غذائي جديد، إلى مطاعم الوجبات السريعة الـ«تيك أواي»، وهجرت الأسرة طعام البيت الأكثر فائدة؛ للتمتع بأكلات المطاعم الأقل فائدة، والأكثر ضررًا لصحة الإنسان، واستبدلوا الجو الأسري المليء بالدفء والمحبة بجو الغربة والانشغال.

وتابعت «بكري»، خلال لقائها عبر تقنية زووم مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم السبت، أن انتشار مطاعم الوجبات السريعة والجاهزة في مجتمعاتنا العربية أدى إلى ارتفاع نسبة البدانة في تلك المجتمعات؛ حيث تُقدر نسبة البدانة في بحوالي 50% بين النساء والرجال.

وتابعت: «أدى انتشار مطاعم الوجبات السريعة والجاهزة في مجتمعاتنا العربية إلى ارتفاع نسبة البدانة في تلك المجتمعات؛ حيث تقدر نسبة البدانة في مصر بحوالي 50% بين النساء والرجال، محذرة من تناول الوجبات السريعة، قائلة: الوجبات السريعة لا تقل في ضررها عن الأضرار الصحية للتدخين، بل قد تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة وممكن أن تؤدي إلى الموت.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!