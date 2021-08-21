أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة

Print
مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة
الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادث

مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة

تعرّضت طبيبة، تعمل في طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، اليوم لصفعة على وجهها من قِبل مراجع، وذلك على مرأى من المراجعين وزملائها، فيما تولت الشرطة الأمر، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن مراجعًا جاء إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة اليوم، وكان يشكو من مشكلة لديه في "البلع"؛ وخضع للكشف المبدئي في الطوارئ بالمستشفى ذاته، وأثناء انتظار التحاليل التي أجرتها الطبيبة والكادر الصحي داخل القسم ارتفع صوت المراجع بداعي أنه طال انتظاره ولم يتم علاجه؛ فتدخّل وقتها طبيب آخر بعد محاولات بائسة من الطبيبة في محاولة لإقناعه بأن نتائج التحاليل لم تظهر بعد، غير أن المراجع نفسه انسل نحو الطبيبة وهي على مكتبها، ووجّه لها صفعة على وجهها على مرأى من المراجعين وزملائها دون معرفة الدوافع التي دفعته للاعتداء على الطبيبة.

وأشار المصدر إلى أن طبيبًا آخر حاول التدخل ومنع الشخص من الاعتداء على الطبيبة؛ فسدد له هو الآخر ضربة على وجه، تسببت في تحطيم نظارة الطبيب.

وتدخّل حراس الأمن الذين بدورهم استطاعوا تهدئة الوضع لحين وصول الجهات الأمنية إلى المستشفى، التي باشرت الحادثة، وتحفظت على الشخص بعد حصوله على العلاج، وأخذ أقوال الطبيب والطبيبة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لرفعها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

ويعتبر هذا الاعتداء الثاني خلال شهر؛ إذ سجّل المستشفى نفسه حالة اعتداء قبل أسابيع عدة عندما تعرّض ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، لاعتداء من قِبل مراجعين؛ ما استدعى حينها تدخّل حراس الأمن بالمستشفى، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّيْن بكدمات في يديه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية