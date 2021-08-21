الجيزة: رفع 72 ألف طن مخلفات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى ٣٠ شركة وجارى التعاقد لدخول شركات أخرى في الخدمه في إطار تدعيم منظومة النظافة وتحقيق خطوات متقدمه في ذلك الملف الحيوي.

وأضاف راشد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة مشيراً أنه قد تم رفع أكثر من ٧٢ ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي وضمت رفع ( ١٠٠٧٠ طن يوم ١٣ أغسطس ) ورفع (٧٠٥٨ طن يوم ١٤ أغسطس) ورفع (٩٢١٠ طن يوم ١٥ أغسطس) ورفع (٨٢٠٣ طن يوم ١٦ أغسطس ) ورفع (١٠٠٨٤ طن يوم ١٧ أغسطس ) ورفع ( ٨٢٨٢ طن يوم ١٨ أغسطس ) ورفع (١٠٨٠٩ طن يوم ١٩ أغسطس ) ورفع ( ٧٩٣٧ طن يوم ٢٠ أغسطس.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من إنتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات، مشددآ على ضرورة الأهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها إلى جانب الإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.