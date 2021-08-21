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«سيدة سمالوط منحت العصابة بياناتها السرية».. رئيس بنك : احذروا هذه الطريقة في النصب

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«سيدة سمالوط منحت العصابة بياناتها السرية».. رئيس بنك مصر: احذروا هذه الطريقة في النصب «سيدة سمالوط منحت العصابة بياناتها السرية».. رئيس بنك : احذروا هذه الطريقة في النصب

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قال محمد الأتربي، رئيس بنك ، إن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق من هاكرز، وأن ما حدث خطأ من العميل الذي منح الكود السري للتشكيلات العصابية.

وحذر محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، من استغلال التشكيلات العصابية من مكالمات تحديث البيانات للعملاء واستغلال عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى خلال حديثه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إحدى السيدات في سمالوط أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة.

وأشار محمد الأتربي، أن هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة، بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري. وناشد رئيس بنك مصر المواطنين قائلًا: «أرجوكم لا تعطوا البيانات لأي شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدون على كل بطاقة في حالة تلقي اتصالًا من أي رقم».

وأضاف: «لا تعطوا البيانات لأي شخص يتصل بالعميل حتى ولو كان من خدمة العملاء»، مشيرًا إلى أن هناك حساب إلكتروني لكل بنك وهو آمن ويمكن العميل استخدامه دون زيارة البنك.

المصرى اليوم

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