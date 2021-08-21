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بلينكن: ملتزمون بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية في المستقبل

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بلينكن: ملتزمون بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية في المستقبل بلينكن: ملتزمون بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية في المستقبل

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أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية، في المستقبل ومحاسبة الإرهابيين عن جرائمهم.

وأضاف بلينكن، في سياق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا الإرهاب، الذي يوافق اليوم الحادي والعشرين من أغسطس، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، نكرم جميع من فقدوا أرواحهم في ذلك اليوم الرهيب كما نكرم جميع ضحايا الإرهاب العالمي في الداخل والخارج.

وذكر أنه على مدى العشرين عاما الماضي خطت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون خطوات كبيرة في اكتشاف العمليات الإرهابية وإحباطها.

المصرى اليوم

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