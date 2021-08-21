وزير التعليم مرحبًا بالمعلمين والمعلمات: ثقتنا فيكم كبيرة لمواصلة العطاء في عام دراسي استثنائي

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رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعودة المعلمين والمعلمات غدًا الأحد لمدارسهم بعد عام ونصف العام من رحلة التعليم عن بُعد.

وقال وزير التعليم في رسالة ترحيبية: "مرحبًا بعودة زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات، ثقتنا فيكم كبيرة لمواصلة العطاء في عام دراسي استثنائي، ونفخر بجهودكم المخلصة لأداء رسالتكم السامية بتفانٍ وإخلاص".

فيما رحبت كل إدارات التعليم بالمعلمين والمعلمات بمناسبة عودتهم للمدارس وبداية عام دراسي جديد حافل بالجهد والاجتهاد، مؤكدين أنهم النور الذي يضيء طريق أجيال المستقبل، وبعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم تكتمل مسيرة رحلة التعليم لصناعة المجد وبناء أجيال الغد.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم