«مأساة كبرى».. أستاذ تخاطب يحذر من لعبة الصبارة الراقصة : خطر على الأطفال

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قال الدكتور محمود يوسف، أستاذ التخاطب بطب عين شمس، إن «الصبارة الراقصة» لعبة ترفيهية وليست تربوية، ولكنها تزيد من مقدار العزلة بين الأم والطفل.

وأشار «يوسف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أن ترك الأم لطفلها ومعه هاتف محمول حتى تذاكر لأشقائه الأكبر أو القيام بأعمالها المنزلية يعد مأساة كبرى، ويؤثر على نمو الطفل، مشددًا على ضرورة إبعاد الأطفال خاصة ممن يعانون من تأخر الكلام عن الأجهزة الإلكترونية.

وأضاف أستاذ التخاطب بطب عين شمس، أن أمراض التوحد تزيد بنسبة كبيرة في المجتمع المصري، لافتا إلى أن «الصبارة الراقصة» لا تفيد الطفل، وعلى الأم مخاطبة طفلها بشكل مباشر ومتواصل.