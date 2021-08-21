حبس المتهمين بقتل صاحب محل بقالة بسبب خلافات النسب في بنها

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أمرت نيابة مركز بنها حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل صاحب محل بقالة بقرية بطا مركز بنها بسبب خلافات النسب. واعترف المتهمون بالتحقيقات بأنهم تعدوا على المجني عليه «أ س أ» وابن عمه بالعصي والشوم ما أصابه بكسر بعظام الجمجمة وتوفي في الحال وإصابة ابن عمه بجروح قطعية وكدمات متفرقة وأنهم هاجموه نظرا لخلافات النسب بينهم وبين المجني عليه.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة بنها بقيام ملثمين بالتعدي على طالب «صاحب محل بقالة» بقرية بطا مركز بنها ووجود متوفي ومصاب

تمكنت اجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية من كشف غموض الواقعة، وتبين أن المتهمين صاحب محل دراجات بخارية وعاملين تعدوا على المجني عليه وابن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم وبسؤال المصاب الثاني «مدرس» مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة «قرر أنه أثناء تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص عاملان وصاحب معرض دراجات نارية قاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفى التي أودت بحياته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة. وبسؤال شقيق المتوفى موظف بإحدى الشركات أيد ذلك واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وكذا الآداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.