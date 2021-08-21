هل يمكن تثبيت الوزن بعد التخلص من السمنة؟.. استشاري تجيب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة تثبيت الوزن بعد فقدان الوزن تقابل العديد من الأشخاص، لأنه في الأغلب مع توقف الحمية الغذائية يزيد الوزن مرة أخرى، خاصة وأنه من السهل تثبيت الوزن بعد فقدانه إذا تم اتباع العديد من النصائح الغذائية.

وتابعت «سهيل»، خلال لقائها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم السبت، أنه بتناول مريض السمنة كورس التخسيس المناسب له، والذي يتم وصفه حسب حالته الصحية، يتم قمع شهيته تدريجياً، لأن كورس التخسيس يحتوي على مجموعة من الألياف، حيث يحتوي على نسبة عالية جدا من الجارسينيا وهي مفيدة جدا لمن يعاني من شهية عالية.

وأشارت إلى أنه بمرور الوقت ومع تعود المريض على نظام حياة يسير عليه من تناول المياه بصورة كبيرة خلال اليوم، وتناول الطعام بكميات قليلة، وتفادي تناول الطعام ليلا، يحدث انكماشا للمعدة وتكميم بدون جراحة، فبعد إنقاص الوزن بالصورة التي تحلم بها والحصول على جسم رشيق، يتم إيقاف تناول أي مكمل غذائي أو كورس علاجي والتعامل بشكل طبيعي للغاية، وبالتالي يحدث تثبيت الوزن.