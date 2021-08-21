أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«لم يمسوا أبوسمبل والأهرامات».. مصطفى الفقي: العرب أبرياء من حرق مكتبة الإسكندرية

Print
«لم يمسوا أبوسمبل والأهرامات».. مصطفى الفقي: العرب أبرياء من حرق مكتبة الإسكندرية «لم يمسوا أبوسمبل والأهرامات».. مصطفى الفقي: العرب أبرياء من حرق مكتبة الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه لم يتم العلم حتى اليوم من قام بإحراق مكتبة الإسكندرية القديمة قبل 2000 عام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يبرئ العرب من حرقهم المكتبة لأنهم مروا على أبو سمبل والأهرامات ولم يمسوها.

وتابع الدكتور مصطفى الفقي في لقائه مع قناة صدى البلد، أن أعادت إحياء مكتبة الإسكندرية، حيث قررت في التسعينيات إعادة إحياء البناء الشامخ، وتم فتح اكتتاب لإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية منتصف التسعينات وساهمت عدد من الدول بتمويلات كبيرة منهم الإمارات والعراق ودول عربية وأوروبية بلغت 146 مليون دولار.

وكشف مدير مكتبة الإسكندرية أنه حتى اليوم تم الاحتفاظ بوديعة الـ 146 مليون دولار ولم يبدد أي مليم منها ويتم الإنفاق من عوائدها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!