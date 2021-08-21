عميد المعهد القومي للتغذية سابقاً: بقايا الملح والسكر تؤدي إلى الوفاة

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قالت الدكتورة زينب بكري، عميد المعهد القومي للتغذية سابقاً، إن المعهد يقوم بدور كبير في نشر الوعي بين المرضى بأهمية دور التغذية السليمة للتخلص من الأمراض، مشيرة إلى أن كل المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها من بقايا السكر أو الملح تحتوي على بكتيريا أو سموم، ومن الممكن أن تحتوي على معادن مثل الزرنيخ والحديد كملح السياحات، وذلك حسب طبيعة المنتج.

وتابعت «بكري»، خلال لقائها عبر تقنية زووم مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم السبت، أن هذه المنتجات تقوم بعمل رد فعل في جسم الإنسان حسب نوعها، ومن الممكن أن تُصيب الإنسان بنزلات معوية حادة من الممكن أن تؤدي للوفاة، وفي أحيان أخرى تتسبب في إلحاق الجهاز الهضمي بأمراض مثل البكتيريا.

ولفتت إلى أن ملح السياحات وما يحمله من معادن كالحديد والزرنيخ يؤدي للإصابة بمرض الفشل الكلوي، ومن الممكن أن يؤثر على الكلى والكبد، كما أن هناك حالات أصيبت بالسرطان نتيجة تناولها ملحا ملوثا، ولدينا أبحاث في المعهد القومي للتغذية منذ سنوات طويلة تؤكد الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي نتيجة بواقي الملح والسكر.