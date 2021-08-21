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نفى علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، تعرض السفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا، لوعكة صحية، مؤكدًا أن آخر اتصال معه قبل «ساعة» من الهواء.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، أن السفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا دائمًا على اتصال مع الجالية.

من ناحية أخرى، أعرب علاء ثابت عن سعادته لزيارته لمصر، قائلا: «مش مصدق إني نزلت مصر، جائحة كورونا والإغلاق حول برلين لمدينة أشباح، ولم أتمكن من رؤية أحفادي 6 شهور».

وأردف: «وجودي في مصر بعد سنتين حجز في ألمانيا كأني عشت من جديد، القيادة السياسية في مصر حافظت على شعبها وتقدمت في مسارها الاقتصادي، بينما النظام في ألمانيا انهار، ومقدروش يحافظوا على شعبهم».