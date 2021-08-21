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نفى علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، تعرض السفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا، لوعكة صحية، مؤكدًا أن آخر اتصال معه قبل «ساعة» من الهواء.
وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، أن السفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا دائمًا على اتصال مع الجالية.
من ناحية أخرى، أعرب علاء ثابت عن سعادته لزيارته لمصر، قائلا: «مش مصدق إني نزلت مصر، جائحة كورونا والإغلاق حول برلين لمدينة أشباح، ولم أتمكن من رؤية أحفادي 6 شهور».
وأردف: «وجودي في مصر بعد سنتين حجز في ألمانيا كأني عشت من جديد، القيادة السياسية في مصر حافظت على شعبها وتقدمت في مسارها الاقتصادي، بينما النظام في ألمانيا انهار، ومقدروش يحافظوا على شعبهم».