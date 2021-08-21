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«انتقادات أدت إلى غلق التعليقات».. مها أحمد تتعرض لهجوم بسبب رقص مع نجلها

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قررت الفنانة مها أحمد، اليوم السبت، غلق التعليقات لمنشوراتها عبر موقع «إنستجرام»، حيث قام عدد من متابعيها ببعض الانتقادات لنشرها مقطع من حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم أمس بالساحل الشمالي، حيث ظهرت ترقص على نغمات أغنية «مافيا» بمشاركة نجلها أحمد مجدي قائلا: «واحشني التنمر أوى».

واضطرت مها أحمد للرد على بعض المتابعين الذين قاموا بانتقادها، بسبب بعض المشاهد والحركات الراقصة التي كانت تقوم بها خلال الحفل، وهو ما أدى إلى غلقها لخصية التعليقات بموقع «إنستجرام» لعدم التدخل في نقاشات حادة مع الجمهور.

مها أحمد

كانت الفنانة مها أحمد نشرت الفيديو عبر «إنستجرام» قائلا: «واحشنى التنمر أوى، خمسة وخميسة بالمرة بقى، هما متنمرين إذا هما مغلولين إذا أنا موجود».

يذكر أن الفنانة مها أحمد تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، حيث أعلن سمير أحمد، شقيقها، دخولها المستشفى.

ونشر شقيق مها أحمد صورة لها من المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «ادعوا لمها أختي تعبانة جدًا ربنا يحفظك يارب، كما نشر لها صورة ظهرت خلالها نائمة على السرير وبيدها المحاليل».

كانت مها أحمد أثارت جدلًا كبيرًا في وقت سابق، بعدما نشرت منشورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وقالت إنها شعرت بالخذلان بسبب عدم مساندتهما لها.

المصرى اليوم

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