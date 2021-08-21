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رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية : متحف المخطوطات يضم 130 كتابا نادرا

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رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية : متحف المخطوطات يضم 130 كتابا نادرا رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية : متحف المخطوطات يضم 130 كتابا نادرا

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قال الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية إنه يوجد 150 مخطوط أصلي داخل متحف المخطوطات و130 كتابا نادرا من أوائل المطبوعات داخل المكتبة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنفيذ عملية رقمنة لكافة المخطوطات، كما توجد داخل المكتبة مخطوطات من كل المراحل التاريخية.

وتابع خلال لقائه مع قناة صدى البلد، إنه يتم استخدام إضاءات معينة للحفاظ على المخطوطات داخل مكتبة الإسكندرية، كما يوجد 150 مخطوطة أصلية في المتحف للعرض من أصل 6 آلاف مخطوطة محفوظة متحفيا.

وكشف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما زار المكتبة في 2017 أعجب بمتحف المخطوطات، الذي يضم قطعة من أستار الكعبة ورثة طلعت حرب، كما يوجد 130 كتابا نادرا في مكتبة الإسكندرية من أوائل المطبوعات منذ ظهور اختراع الطباعة، ويوجد نسختين أصليتين من كتاب وصف في مكتبة الإسكندرية.

واستطرد أن جميع المخطوطات تم رقمنتها بشكل حديث للتسهيل على المتعاملين وتكون من خلال مشاهدة صورة وليس الأصل، والهدف من رقمنة المخطوطات هو الحفاظ على عمر أطول لها.

وتابع أن مكتبة الإسكندرية تضم نسخة للكتاب المقدس من القرن الـ 15 وهي نسخة طبقة الأصل، كما يوجد عدد من المخطوطات الأصلية من الأناجيل، ويوجد أجمل نسخة قرآنية من العصر المملوكي والعثماني منذ 500 سنة تقريبا ولدينا نسخة مطلية بماء الذهب، كما يوجد أكثر من 10 مخطوطات تعود لأكثر من 1000 سنة ومن ضمنها كتاب «الحجة في القراءات السبع».

وأشار رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية إلى أن هناك نسخة مدونة للإمام مالك أصلية تاريخها يعود لأكثر من 1000 سنة، متابعا أن مكتبة الإسكندرية قائمة على إهداءات من شخصيات كبيرة تعود لتراث وممتلكات العائلات والأجداد من داخل وخارج مصر، والمخطوطات موقعة بخط صاحبها أو أنه أعطى إجازة لنسخها وطباعتها.

وأكد أن مخطوطات المنطق والفلسفة لديها قيمة تاريخية كبيرة، كما أن مكتبة الإسكندرية تضم مخطوطات نادرة وثمينة، وتحتوي على كنوز ثقافية وحضارية لا وجود لها في المنطقة ولا نظير لها في العالم.

المصرى اليوم

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