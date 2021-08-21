عزمه على العشاء وطعنه بالسكين.. تفاصيل العثور على جثة سائق توك توك في الدقهلية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية غموض العثور على جثة سائق «توك توك» بمحافظة الدقهلية، وتمكنت من ضبط المتهم وتحرير محضر وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص بمنطقة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين، أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، ومقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح في منطقة الرقبة.

عثرت الأجهزة الأمنية بجوار الجثة على سلاح أبيض عبارة عن سكين ملطخة بالدماء بالإضافة إلى هاتف محمول، وتم تحديد هوية المجني عليه، وقال والده إن ابنه خرج للعمل على التوك توك ولم يعد.

تم تشكيل فريق بحث قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية، وكشف أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، مقيما بمركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه.

جثة - صورة تعبيرية - صورة أرشيفية

وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقال تعرفت على المجني عليه أثناء تردده على دائرة مركز شرطة السنبلاوين، وأنه ركب التوك توك مع المجني عليه، مؤكدا في يوم الواقعة تقابلا بناء على ميعاد سابق عقب إيهامه للمجني عليه بأن بحوزته بعض البضاعة يريد توزيعها.

وأضاف المتهم عقب تقابلهما وتناولهما معا العشاء طلب منه توصيله إلى أقرب مكان لمركز شرطة ديرب نجم وقال وأثناء السير في الطريق طلبت منه التوقف وعقب نزوله غافله وطعنته بالسكين في رقبته وسقط جثة هامدة على الأرض لسرقة التوك توك الخاص به.