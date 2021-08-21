مصطفى الفقي: الكتاب ما زال يتربع على عرشه.. ومعرض الإسكندرية حقق نجاحا

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه كانت هناك جرأة كبيرة خلال افتتاح معرض الكتاب داخل المكتبة في ظل كورونا وإقبال المواطنين.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإقبال على معرض الكتاب كان كبيرا وحقق نجاحا غير متوقع.

وتابع: «الناس ما زالت تقرأ والحضور في معرض الكتاب دليل على ذلك، متابعا من يقول إن الأدوات التقنية هتزيح الكتاب من عرشه وهذا غير صحيح».

وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أن عدد عناوين الناشرين في الخارج في تزايد والكتاب في الغرب يتربع على العرش.