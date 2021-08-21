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مصطفى الفقي: الجمهورية الجديدة تغيير موضوعي وليس شكليا فقط

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مصطفى الفقي: الجمهورية الجديدة تغيير موضوعي وليس شكليا فقط مصطفى الفقي: الجمهورية الجديدة تغيير موضوعي وليس شكليا فقط

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الجمهورية الجديدة تغيير موضوعي وليس شكلي فقط، كما أنها تحتاج إلى الثقافة والعقل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح يقصد بالجمهورية الجديدة تغيير عقلي ورؤية أخرى، كما أن الرئيس السيسي يقصد بالجمهورية الجديدة رؤية الأمور بمنظور مختلف لدولة حديثة وعصرية.

وأضاف أنه يجب أن ننفض غبار السنين ونتطلع للمستقبل بشكل مختلف «شكل يري الأمور كما يراه العالم حولنا»، متابعا أن لدينا مشكلة في العالم العربي نحن نقول ما لا نفعل ونفعل ما لا نقول، كما أن العالم العربي في عزلة حقيقية عن العالم.

وتابع أن الرئيس السيسي يحاول أن يضبط حركة المجتمع والشعب في ظل الجمهورية الجديدة، وهناك ارتباط مرحلة معينة بتغييرات جذرية في التفكير مع تغييرات في القيادة الجديدة تؤدي إلي تصور لمجتمع مختلف يطلق عليه الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أنه يتم السعي لتوليد أفكار جديدة للجمهورية الجديدة، متابعا : «أنا وزملائي عكفنا علي دراسة ما هي الجمهورية الجديدة وماهيتها وخصائصها ولدي عنوان للجمهورية الجديدة "الشعب المصري والجمهورية الجديدة".

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن الرئيس السيسي اختار الجمهورية الجديدة حتي لا نوضع في مقارنة مع مراحل تاريخية سابقة، موضحا أن محاصرة من اتجاهات كثيرة والكل يعلمها وكل يوم نجد مفاجآت بمواقف قد لا تكون مواتية للانطلاق.

المصرى اليوم

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