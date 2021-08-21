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«سيناريوهات» صراع 3 أندية على البقاء في الدوري الممتاز بعد هبوط أسوان والإنتاج

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«سيناريوهات» صراع 3 أندية على البقاء في الدوري الممتاز بعد هبوط أسوان والإنتاج «سيناريوهات» صراع 3 أندية على البقاء في الدوري الممتاز بعد هبوط أسوان والإنتاج

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هبط للقسم الثاني للدوري المصري بشكل رسمي كل من الإنتاج الحربي وأسوان مع نهاية مباريات الجولة رقم 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمن كل من غزل المحلة والمقاولون العرب البقاء في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد وصول رصيد كل منهما للنقطة 35.

وهبط كل من أسوان والانتاج الحربي بعد تذيلهما الجدول برصيد 27 نقطة.

وتبقى مقعد وحيد لم يتحدد بعد للفريق الهابط لدوري القسم الثاني والذي يتصارع عليه كل من وادي دجلة صاحب الـ 28 نقطة والبنك الأهلي 33 نقطة والإسماعيلي 34 نقطة.

وتبقى فرصة وادي دجلة هي الأصعب حيث أنه مطالبًا بالفوز في مباراتيه المقبلتين مع خسارة الإسماعيلي في المباراتين كي يبقى على حسابه بالمواجهات المباشرة.

ويحتاج البنك الأهلي للحصول على نقطتين من مباراتين من أجل البقاء والوصول للنقطة 35.

الإسماعيلي يكفيه حصد نقطة وحيدة من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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