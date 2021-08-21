أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قصور الثقافة تستعرض تاريخ العلاقات المصرية التونسية

Print
قصور الثقافة تستعرض تاريخ العلاقات المصرية التونسية قصور الثقافة تستعرض تاريخ العلاقات المصرية التونسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتضن بيت ثقافة كفر الزيات بمحافظة الغربية فعاليات النشاط الإقليمي لبرنامج الشباب والعمال الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بعنوان "العلاقات المشتركة بين وتونس"، وذلك بحضور رواد البيت، ونادي الأدب، برئاسة الشاعر أحمد زايد.

أكد محمد عمارة سفير مصر للعلاقات الدولية، أن وجهات النظر بين مصر وتونس قد تمتعت بالتوافق الكبير منذ ثورة 23 يوليو 1952، ولكنها شهدت تقاربا وتنسيقا أكثر خلال السنوات الأربع الأخيرة على كافة المستويات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية، مشيرا الى تميز العلاقات بين الدولتين على المستوى السياسي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح مقاليد البلاد، الذي بادر بزيارة تونس للمشاركة في أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية.

كما استطرد سفير مصر للعلاقات الدولية حديثه مستعرضا أهم مجالات التعاون بين البلدين، ومنها المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس الى ما يقارب 500 مليون دولار، تمثلت في العديد من الصادرات المصرية، ومنها المواد البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، فيما تمثلت أهم صادرات تونس لمصر في الأجهزة الكهربائية، والمنتجات البترولية، ولوازم السيارات.

أوضح الشاعر أحمد زايد أن العلاقات الثقافية بين الدولتين تشهد تصاعدا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شاركت مصر في الدورة ال 31 لمهرجان قرطاج خلال عام 2020، فيما شاركت تونس في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بفيلمين، كما أكد أن العلاقات بين البلدين تتسم بالعمق الشديد لوجود مشتركات ثقافية عديدة ومنها وجود الدولتين بمنطقة الشمال الافريقي، وحضارة البحر الابيض المتوسط، كما تجمعهما اللغة العربية، والطموح المشترك في حياة كريمة وعادلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!