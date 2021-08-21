قصور الثقافة تستعرض تاريخ العلاقات المصرية التونسية

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احتضن بيت ثقافة كفر الزيات بمحافظة الغربية فعاليات النشاط الإقليمي لبرنامج الشباب والعمال الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بعنوان "العلاقات المشتركة بين مصر وتونس"، وذلك بحضور رواد البيت، ونادي الأدب، برئاسة الشاعر أحمد زايد.

أكد محمد عمارة سفير مصر للعلاقات الدولية، أن وجهات النظر بين مصر وتونس قد تمتعت بالتوافق الكبير منذ ثورة 23 يوليو 1952، ولكنها شهدت تقاربا وتنسيقا أكثر خلال السنوات الأربع الأخيرة على كافة المستويات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية، مشيرا الى تميز العلاقات بين الدولتين على المستوى السياسي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، الذي بادر بزيارة تونس للمشاركة في أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية.

كما استطرد سفير مصر للعلاقات الدولية حديثه مستعرضا أهم مجالات التعاون بين البلدين، ومنها المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس الى ما يقارب 500 مليون دولار، تمثلت في العديد من الصادرات المصرية، ومنها المواد البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، فيما تمثلت أهم صادرات تونس لمصر في الأجهزة الكهربائية، والمنتجات البترولية، ولوازم السيارات.

أوضح الشاعر أحمد زايد أن العلاقات الثقافية بين الدولتين تشهد تصاعدا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شاركت مصر في الدورة ال 31 لمهرجان قرطاج خلال عام 2020، فيما شاركت تونس في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بفيلمين، كما أكد أن العلاقات بين البلدين تتسم بالعمق الشديد لوجود مشتركات ثقافية عديدة ومنها وجود الدولتين بمنطقة الشمال الافريقي، وحضارة البحر الابيض المتوسط، كما تجمعهما اللغة العربية، والطموح المشترك في حياة كريمة وعادلة.