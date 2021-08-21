غزل المحلة يضمن البقاء بتعادل قاتل مع البنك الأهلي .. وهبوط الإنتاج وأسوان رسميًا

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تعادلًا قاتلًا من نظيره البنك الأهلي ليضمن البقاء رسميًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما هبط فريقا الإنتاج الحربي وأسوان إلى الدرجة الثانية.

وحول المحلة تأخره في النتيجة أمام البنك الأهلي إلى تعادل في الدقائق الأخيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 21-8-2021 حيث افتتح موسى دياوارا باب التسجيل في المباراة قبل أن يتعادل خالد الإخميمي في الدقيقة الـ89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ14 ليضمن البقاء، وظل خلفه البنك الأهلي في المركز الـ15 ليبقى مهددا بالهبوط بعدما حصد 33 نقطة حتى الآن.

ويبتعد البنك الأهلي قبل جولتين من نهاية الدوري بفارق خمس نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الـ16، وهو المركز الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الثانية، فيما هبط فريقا الإنتاج وأسوان.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 44 نقطة في المركز السادس، ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 27 في المركز السابع عشر وضمن الهبوط إلى الدرجة الثانية رسميا حيث يبتعد بـ 6 نقاط عن منطقة الآمان، وبنفس الرصيد فريق أسوان.

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