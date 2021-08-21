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شعبة «الأدوات المكتبية» تكشف مفاجأة عن لعبة «الصبارة الراقصة»

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شعبة «الأدوات المكتبية» تكشف مفاجأة عن لعبة «الصبارة الراقصة» شعبة «الأدوات المكتبية» تكشف مفاجأة عن لعبة «الصبارة الراقصة»

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كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، أن لعبة «الصّبارة الراقصة» ليست جديدة، وكانت موجودة بالفعل ولكن السوشيال ميديا ساهمت في شهرتها والدعاية لها بشكل مختلف.

وقال «حسن»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إن الصبّارة الراقصة عبارة عن لعبة ترفيهية، حيث أنها تردد كلام الطفل، وترقص بشكل معين فتجذب الانتباه، مضيفا: «منقدرش نقول إنها لعبة تربوية، بس بتعمل مرح وبتفرح الأطفال».

وأشار وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إلى أن «الصبارة الراقصة» صناعة صينية، وليست هي اللعبة الوحيدة التي تردد الكلام، منوهًا بأن سعرها ارتفع بسبب حملة الدعاية لها.

المصرى اليوم

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