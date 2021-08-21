الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد العذراء مريم بإسنا وسط إجراءات مشددة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، بكنيستها بشارع الكنيسة بإسنا، مقر المطرانية، الذى أستمر 15 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة بالإضافة إلى نحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء، وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة .

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا