الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد العذراء مريم بإسنا وسط إجراءات مشددة
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احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، بكنيستها بشارع الكنيسة بإسنا، مقر المطرانية، الذى أستمر 15 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة بالإضافة إلى نحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء، وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة .
الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا
وترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، مراسم أحتفالات الليلة الختامية، بصلوات رفع بخور عشية والنهضة الروحية والتسبحة، بمشاركة أباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة والشعب القبطي.
الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا
وشهد الإحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التي تعلوها صور العذراء مريم ومن خلفهم الأب الأسقف والآباء الكهنة حاملين أيقونة السيدة العذراء، وسط أصوات التراتيل والتماجيد المطوبة للعذراء مريم وسط فرحة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة العذراء.
الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا
وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط الكنيسة، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد قادة الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش مع قياس درجات الحرارة لكل شخص، وتوزيع الكمامات الطبية، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا .
الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا