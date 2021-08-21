«طالبان»: أحمد مسعود بايع الإمارة الإسلامية

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أعلن قائد ميداني في «شبكة حقاني» أنّ «نجل أحمد شاه مسعود بايع الإمارة الإسلامية» التي أعلنتها «طالبان».

وأضافت الشبكة التابعة للحركة أنّ «بيعة نجل مسعود جاءت بعد مباحثات مع عبدالله عبدالله وأنس حقاني».

وأحمد مسعود هو نجل القائد الأفغاني الراحل، أحمد شاه مسعود، الذي قاد قوات التحالف الشمالي ضد السوفيات في الثمانينيات، وضد حركة «طالبان» في التسعينيات من القرن الماضي.

وعاش نجل أحمد شاه مسعود في الخارج منذ اغتيال والده عام 2001، بحيث أمضى كثيراً من سنوات عمره في العاصمة الطاجيكية دوشانبه، وأنهى الدراسة الثانوية في إيران. أمّا دراستاه الجامعية والعسكرية فأتمّهما في المملكة المتحدة.