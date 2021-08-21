كيف تشعري زوجك بالاهتمام والحب؟.. كاتبة تجيب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة والبلوجر فاطمة الزهراء، إن معظم الرجال بسطاء واحتياجاتهم بسيطة وليس لديهم تفاصيل معقدة ولديهم وضوح كبير فيما يحبوه ويكرهوه، لذا على السيدات الاختصار في مطالبهم وطلبه بشكل مباشر دون الدخول في تفاصيل لا يفضل الرجل سماعها؛ خاصة في الأوقات التي يواجه فيها المشاكل بعمله تجنباً لوقع أي مشاكل أو ضغوطات قد تفسد العلاقة فيما بعد.

وأضافت «الزهراء»، خلال لقائها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على قناة «mix»، اليوم السبت، أنه ليس من العيب أن ترقص الزوجة لزوجها لكون هذا الأمر يسعد الرجل كثيرا، وذلك بدلا من أن يشاهد الراقصات عبر التلفزيون، مشيرة إلى أن هناك بعض الفتيات تخجل من هذا الأمر أو تخشى بأن يسخر منها زوجها إذا فعلت ذلك.

ونصحت فاطمة الزهراء السيدات والفتيات بإرسال رسالة لطيفة إلى أزواجهم في الصباح لكي تمنحه السعادة والإحساس بالاهتمام، ليبدأ يومه بشكل أفضل وهادئ.