أرقام إنتر ميلان ضد جنوى: انطلاقة رائعة لحامل لقب الدوري الإيطالي

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استهل إنتر ميلان الموسم الجديد في الدوري الإيطالي «سيريا أ» بتحقيقه فوزًا عريضًا على مضيفه جنوى بنتيجة 4-0.

وقدم حامل اللقب عرضًا قويًا في أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، وحقق فوزًا كبيرًا ومستحقًا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-0 بفضل هدفين من المدافع ميلان سكرينيار وصانع الألعاب هاكان تشالهان أوغلو.

وفي الشوط الثاني سجل البديل أرتورو فيدال الهدف الثالث لأصحاب الأرض قبل أن يصنع الهدف الرابع للمهاجم البوسني إدين دجيكو.

نجم المباراة:

حصل صانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد ادائه الكبير في المباراة.

الوافد الجديد للإنتر صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، وكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص (5)، مع تمريره لـ 8 كرات طويلة بدقة 100%.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إدين دجيكو سجل في مباراته الأولى مع إنتر، والتي مثلت مشاركته رقم 200 في سيريا أ.

- أرتورو فيدال سجل كبديل في سيريا أ للمرة الثانية فقط في مسيرته، بعد تسجيله مع يوفنتوس في سبتمر 2011.

- ميلان سكرينيار هو أول مدافع يسجل الهدف الافتتاحي لإنتر في موسم من سيريا أ منذ البرازيلي لوسيو ضد أودينيزي في بداية موسم 2011/2012.

- هاكان تشالهان أوغلو هو أول لاعب يسجل ويصنع في مباراته الأولى مع إنتر في سيريا أ منذ زلاتان إبراهيموفيتش ضد فيورنتينا في 2006.