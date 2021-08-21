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المدير الفنى لتنس الطاولة بالأهلى: التتويج بالبطولة العربية جاء عن جدارة واستحقاق

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المدير الفنى لتنس الطاولة بالأهلى: التتويج بالبطولة العربية جاء عن جدارة واستحقاق المدير الفنى لتنس الطاولة بالأهلى: التتويج بالبطولة العربية جاء عن جدارة واستحقاق

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أعرب أشرف عبدالفتاح، المدير الفني لفرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي،عن سعادته الشديدة بتتويج فريق السيدات بلقب البطولة العربية للأندية، المقامة حاليًّا في الأردن، مؤكدًا أنه فخور بالإنجاز الذي تحقق والتتويج باللقب الذي جاء عن جدارة واستحقاق.

وتوج فريق سيدات تنس طاولة الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم السبت، على صالة جامعة عمان الأهلية.

وقال عبدالفتاح إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا خلال البطولة، واستطعن الفوز بكل المباريات، مشيدًا بالروح القتالية وحالة التركيز التي ظهر عليها الفريق طوال مشوار البطولة.

وأضاف أنه كان على ثقة كبيرة بحصد اللقب، خاصة في ظل وجود لاعبين على مستوى عالٍ ضمن قائمة الأهلي في البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق كان لديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بالبطولة العربية، التي تم الاستعداد لها بشكل جيد منذ بداية الشهر الجاري.

ووجه المدير الفني الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي يدعم فرق تنس الطاولة بشكل مستمر، وكذلك الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، الذي ترأس بعثة الفريق في الأردن، مؤكدًا على الدور المميز لمجلس الإدارة في دعم الفريق بكل متطلباته من أجل حصد الألقاب والاستمرار في التربع على عرش تنس الطاولة محليًّا وعربيًّا وقاريًّا.

المصرى اليوم

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