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تقرير طبى صادم يحذر نادال من إجراء جراحة.. مصيره اعتزال لعبة التنس

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تقرير طبى صادم يحذر نادال من إجراء جراحة.. مصيره اعتزال لعبة التنس تقرير طبى صادم يحذر نادال من إجراء جراحة.. مصيره اعتزال لعبة التنس

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أكد الجراح جلبرت فيرسير، المختص بجراحة العظام، والمتخصص في الإصابة التي يعاني منها الإسباني رافائيل نادال، أن إجراء الأخير لعملية جراحية سينهي مسيرته.

وكان نادال قد أعلن مساء أمس الجمعة، أنه سيغيب عن بقية البطولات في الموسم الحالي، بسبب مضاعفات إصاباته التي عانى منها مطولاً ( متلازمة مولر فايس).

وقال جلبرت فيرسير في تصريحات صحفية: «هذا المرض خلقي، ويصيب الأشخاص الذين لديهم نوع من المشاكل في القدم، ويأتي إما على شكل قوس أو مستويات، مما يزيد من الضغط على العظم، وهذا ما يعاني منه نادال».

وتابع: «ينتهي هذا العظم بالموت لأنه يفقد الأوعية الدموية، ولا ينتشر الدم من خلاله ويصبح نخرًا، وهذا الشيء لا يتطور سريعًا، ولكن مع مرور الوقت وتدهور العظام، يكون الألم قويا للغاية».

وأضاف: «من الممكن التدخل الجراحي في هذه الحالة، لكن هذا القرار يتخذ فقط في الحالات التي يكون فيها المريض بالكاد يستطيع المشي ويعاني من آلام شديدة».

وأوضح: «رافا لم يصل إلى هذا الحد حتى الآن لحسن الحظ، لكن إذا قرر الخضوع لعملية جراحية، فإن تكيف القدم سيصبح خطراً، وسيكون من المستحيل عليه الركض، وسيكون قادرًا على المشي فقط».

وأتم: «الخيارات الأخرى على المستوى الجراحي هي استئصال جزء من العظم أو زرع نسيج عظمي من الحوض، لكن هده الخيارات تتعارض تمامًا مع ممارسة الرياضة».

المصرى اليوم

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