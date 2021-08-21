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الأهلي يفتتح فرعًا جديدًا لأكاديمية كرة القدم بالمنوفية

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الأهلي يفتتح فرعًا جديدًا لأكاديمية كرة القدم بالمنوفية الأهلي يفتتح فرعًا جديدًا لأكاديمية كرة القدم بالمنوفية

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افتتح النادي الأهلي اليوم السبت فرعًا جديدًا لأكاديمية كرة القدم بمحافظة المنوفية، ليكون إضافة جديدة للأكاديمية التي تمتلك مجموعة كبيرة من الفروع على مستوى الجمهورية.

جاء افتتاح الفرع الجديد لأكاديمية الأهلي في نادي ميت خاقان الرياضي، بحضور الكابتن شطة مدير الأكاديمية، والكابتن سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول، والكابتن محمود صالح مساعد مدير الأكاديمية، والكابتن فوزي سكوتي مدير قطاع الأكاديميات بالقاهرة والصعيد، وأحمد نخلة المدير الفني لفرع المنوفية، وطارق شعبان رئيس نادي ميت خاقان.

حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع جميع لاعبي الفرع الجديد للأكاديمية بمختلف أعمارهم السنية، حيث أكد أحمد نخلة أن الأكاديمية تقبل المشتركين من عمر ٤ سنوات وحتى ١٧ سنة، مؤكدًا أن عدد المشتركين بلغ اليوم ٨٠ لاعبًا، وأنه من المتوقع أن يزيد العدد بقوة خلال الأيام المقبلة.

وشهد اليوم الافتتاحي لفرع المنوفية إقامة التدريبات لجميع الفرق، أمام الحضور وأولياء أمور اللاعبين، الذين تواجدوا بأعداد كبيرة.

المصرى اليوم

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