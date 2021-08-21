أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

برايتون يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول بالفوز على واتفورد

Print
برايتون يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول بالفوز على واتفورد برايتون يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول بالفوز على واتفورد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقاسم برايتون آند هوف ألبيون صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج مع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح برصيد 6 نقاط، وذلك بفضل هدفي شين دافي ونيال موباي في الشوط الأول ليفوز 2-صفر على ضيفه واتفورد اليوم السبت 21-8-2021.

وهز المدافع دافي الشباك بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية عقب عشر دقائق ليمنح أصحاب الضيافة بداية مثالية.

وبعدها أهدى واتفورد الهدف الثاني لبرايتون قبل دقائق من الاستراحة حين فقد الدفاع الكرة ليضعها موباي في الشباك.

وتحسن أداء الفريق الزائر بعد الاستراحة وسجل إيمانويل دينيس هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل لكن برايتون كان الطرف الأفضل ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

وهذه أول مرة يستهل فيها برايتون موسما بدوري الأضواء بتحقيق فوزين متتاليين وكانت النقطة السوداء الوحيدة إصابة موباي على ما يبدو في الكتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو