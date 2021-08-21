برايتون يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول بالفوز على واتفورد

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تقاسم برايتون آند هوف ألبيون صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج مع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح برصيد 6 نقاط، وذلك بفضل هدفي شين دافي ونيال موباي في الشوط الأول ليفوز 2-صفر على ضيفه واتفورد اليوم السبت 21-8-2021.

وهز المدافع دافي الشباك بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية عقب عشر دقائق ليمنح أصحاب الضيافة بداية مثالية.

وبعدها أهدى واتفورد الهدف الثاني لبرايتون قبل دقائق من الاستراحة حين فقد الدفاع الكرة ليضعها موباي في الشباك.

وتحسن أداء الفريق الزائر بعد الاستراحة وسجل إيمانويل دينيس هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل لكن برايتون كان الطرف الأفضل ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

وهذه أول مرة يستهل فيها برايتون موسما بدوري الأضواء بتحقيق فوزين متتاليين وكانت النقطة السوداء الوحيدة إصابة موباي على ما يبدو في الكتف.